Calcio Promozione – Ballotari carica l’Union Marmirolo: “Alziamo l’asticella, questa rosa ha tutti i mezzi per fare bene”

Marmirolo Ha ripreso a lavorare, nel tardo pomeriggio di ieri, l’Union Team Marmirolo di Matteo Tenedini, che con rinnovate ambizioni si presenta ai nastri di partenza del prossimo torneo di Promozione.

All’inizio degli allenamenti, presso l’impianto principale del “Canuti”, non è voluto mancare il presidente Roberto Ballotari, che da uomo pragmatico qual è sempre stato, ha voluto caricare la squadra con un discorso introduttivo molto sintetico, ma efficace.

«Quest’anno dobbiamo alzare l’asticella – ha detto il patron -, l’anno scorso avevamo fatto uno step ulteriore, arrivando a ridosso dei primi cinque posti, nella prossima stagione possiamo fare un passettino in più».

Nessuno per scaramanzia li nomina, ma l’obiettivo sono i play off. «Ci sono tutti i presupposti per fare bene – ha ricordato il presidente neroverde – abbiamo allestito una rosa che mi sembra più competitiva di quella dello scorso anno, con un allenatore che porterà sicuramente idee nuove. Siamo fiduciosi per questa nuova avventura. Il campionato è difficile e molto competitivo, come sempre, ma noi ci siamo adeguatamente attrezzati».

Qualche assente, ancora in vacanza, come è fisiologico che sia. Il viaggio dei neroverdi è partito. Tra quattro giorni c’è già in programma il primo test di questa nuova stagione 24/25: il 10 agosto sfida alla Castellana, il 21 invece il Rullo se la vedrà con il Curtatone di Prima (anch’esso partito ieri con la preparazione), mentre il 24 è in programma il classico derby con il Porto, compagine che a sua volta partecipa alla Prima.