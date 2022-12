Calcio Serie C – Mantova in festa dopo il 2-1 al Sangiuliano. Corrent: “Mercato? Idee chiare”

MANTOVA Al momento del gol di Fontana, giunto al 93’, il tecnico del Mantova, Nicola Corrent si è lasciato contagiare dalla gioia irrefrenabile della panchina. L’abbraccio sincero e di giubilo con il ds Battisti per sfogare la tensione accumulata nel corso di una gara che si era incanalata nel peggiore dei modi per il Mantova. «Volevamo questa vittoria a tutti i costi – ha commentato il mister biancorosso – . Sapevamo che era importante per la classifica e il morale. Per come è venuta è una vittoria che assume ancor più valore. Mantova fortunato? Abbiamo ancora dei crediti importanti con la fortuna». Una partita che il Mantova ha saputo riacciuffare e conquistare con determinazione: «Siamo andati sotto e non meritavamo. La gara si era messa nel modo migliore per le le caratteristiche del Sangiuliano, ma il coraggio ha premiato il grande sforzo di tutti». Anche di quelli entrati come Gerbaudo, che ha avuto una ghiotta occasione; e ovviamente Fontana, il man of the match: «Non avevamo molti ricambi, è vero – riprende Corrent – . Siamo stati bravi a dosare bene le energie e alla fine siamo riusciti a portare a casa una vittoria pesantissima». Debutto per Fontana e anche per Ejjaki: «Fontana ha fatto un gol che rispecchia le sue caratteristiche. È uno di quelli che sa dribblare, ha sfruttato l’occasione. Ejjaki – prosegue il mister – l’ho scelto al posto di Gerbaudo perchè era in sofferenza. A parte l’incertezza sul gol subìto, ha contribuito anche lui a conquistare i tre punti». L’auspicio è che sia arrivata davvero una svolta: «Bisogna essere felici di quello che abbiamo fatto. L’obiettivo è migliorare il lavoro compiuto nel girone d’andata. Sarà importante mantenere concretezza ed equilibrio» . Ora la sosta. Il Mantova tornerà a giocare una gara ufficiale l’8 gennaio, ma nel frattempo partirà il mercato: «La società sa cosa ci serve. Mi auguro che questi nuovi elementi arrivino il prima possibile perchè il tempo stringe e per inserirli nel gruppo devono lavorare tanti. Non saranno delle scelte facili, ma bisogna essere pronti anche perchè anche le altre squadre si rinforzeranno. Lo deve fare il Mantova. È sotto gli occhi di tutti: siamo arrivati all’ultima partita con gli uomini contati e penso che il Mantova si possa rinforzare in tutti i reparti».