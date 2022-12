Calcio – L’Athletic 2005 festeggia 17 anni di attività: torneo in famiglia con i suoi 140 ragazzi

Roncoferraro Si è conclusa con un entusiasmante è combattuto torneo di calcio l’attività di base dell’Athletic 2005. Le compagini delle categorie piccoli amici, pulcini, esordienti e giovanissimi si sono sfidate per tutto il pomeriggio di giovedì nei campi di Villa Garibaldi e Roncoferraro. Le attività ludiche e sportive hanno coinvolto tutti i circa 140 ragazzi dell’attività di base in una giornata di puro divertimento. L’Athletic 2005, società presieduta da Corrado Roviaro, vanta ben diciassette anni di esperienza nell’ambiente del settore giovanile e molti sono i ragazzi cresciuti nel club che oggi militano in società di categoria. La Serenissima, in Prima, schiera per esempio Gianluca Granini, Alessandro Basso, Armand Pisha, Pietro Busatto e Andrea Suppi. Altri militano in squadre delle province di Mantova e Verona. Insomma, un grande successo dovuto anche allo spirito di dedizione e di immensa passione dei suoi bravi allenatori: Luca Vicenzi responsabile attività di base, Raffaele Buganza responsabile agonistica, il “mitico” mister Vanni Bellutti, il bomber Matteo Bennati e l’esperto Giovanni Migliorati. Tutto questo entusiasmo fa ben sperare anche per il futuro.