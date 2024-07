Calcio 1a Categoria – Il Suzzara prende forma: Pigozzi sarà presidente Artoni nuovo allenatore

Suzzara In attesa delle firme, attese per la prossima settimana, espletate le ultime formalità burocratiche, il Suzzara sta delineando una prima bozza di organigramma. Alla presidenza dovrebbe andare Antenore Pigozzi, l’imprenditore che con il suo impegno sta cercando di salvare il glorioso club bianconero. La carica per lui potrebbe essere provvisoria (con l’inviduazione di un’altra figura in seguito), ma resterà in ogni caso patron del sodalizio. Con lui ci sarà anche il sostegno di Massimo Bertazzoni, presidente della Riese, che non rientrerà per ovvi motivi nell’organigramma. Con loro si dice anche ci sia Bertolotti, titolare di un centro di riabilitazione nel Reggiano. Il mercato sarebbe invece affidato ad una figura di grandissima esperienza e competenza, soprattutto in categoria, come Paolo Marmiroli. In dirigenza potrebbero rientrare anche Babbaro e Francione, che a più riprese erano stati in forza al club bianconero, si valuta anche la partecipazione di Davide Bassoli e Claudio Balasini, pure loro dirigenti di lungo corso, mentre per il settore giovanile c’è stata una chiacchierata anche con Davide Fontanesi, altra figura centrale, di recente, nel settore giovanile bianconero. Da capire anche quali categorie giovanili la società bianconera riuscirà a fare: a questo punto dell’estate, molti ragazzi sono emigrati nelle società limitrofe, e dunque il primo anno potrebbero venire allestite soltanto la prima squadra e l’attività di base. Staremo a vedere. Dopo le firme ufficiali con il patron Enzo Palvarini, che uscirà definitivamente sarà la volta del mercato: Terragin, Salvaterra e Lomellini sono i primi nomi che circolano come rinforzi. La certezza è che a sedere in panchina sarà Agide Artoni, un tecnico di lungo corso e amatissimo dalla piazza.