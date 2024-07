Mantova Summer Festival: stasera Diana Krall e domani gran chiusura con il ritorno dei Massive Attack

Mantova L’edizione 2024 del Mantova Summer Festival si è aperto con tre indimenticabili serate: il sold out dei Simple Minds, l’appuntamento con il tour di addio di Umberto Tozzi e l’unica data italiana dei Greta Van Fleet (anticipati dai The Amazons, il gruppo rock britannico di Reading). Questa settimana a salire sul palco di Piazza Sordello, dopo Mahmood, ci sarà stasera Diana Krall e domani i Massive Attack. Stasera ad illuminare il palco ci penserà Diana Krall, un’occasione imperdibile per il pubblico di ascoltare tutti i suoi successi insieme ai brani dell’ultimo album “This Dream of You”. Diana Krall e l’unica cantante dell’area jazz ad avere visto nove suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums. Ad oggi, i suoi album hanno guadagnato cinque Grammy Awards, dieci Juno Awards e hanno conquistato nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi- platinum. Nata in Canada, nella British Columbia, Diana Krall cresce in un ambiente che ama le arti ed assorbe l’amore per la musica sin da bambina. Giovanissima, grazie ad un grammofono a caricamento manuale, scopre i lavori di diversi musicisti. A15 anni guadagna il primo ingaggio come pianista in un locale della sua città; da quel momento entra in contatto con grandi musicisti che negli anni le hanno insegnato molto: generosi quanto gentili, oggi ricorda questi personaggi dai quali ha imparato molto e con cui ha avuto l’opportunità di suonare, e rende loro omaggio con la sua arte e la sua musica. Radio Montecarlo è radio ufficiale dell’evento. A chiudere la settimana, domani, Piazza Sordello ospiterà i Massive Attack. Il gruppo formato da Robert “3D” Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall, è pronto a riportare in Italia la magia del trip hop per uno show che si prospetta già indimenticabile. I Massive Attack sono considerati gli inventori del Trip Hop, riprendendo i ritmi dall’hip hop, utilizzando i campionamenti elettronici e unendo molti altri generi musicali tra cui il dub, il reggae e la musica d’ambiente. Alcune delle composizioni più riconoscibili della loro produzione musicale si distinguevano per l’assenza di ritornelli, caratterizzandosi invece per atmosfere drammatiche intensamente trasmesse attraverso l’uso di crescendi di chitarra distorta, sontuosi arrangiamenti orchestrali o loop di basso incisivi. Il ritmo della loro musica si discosta spesso dalla vivacità prevalente nella scena dance britannica, risultando più lento e riflessivo. Radio Montecarlo è radio ufficiale dell’evento.