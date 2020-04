Calcio dilettanti – Stasera su “Zoom” la videoconferenza delle società

MANTOVA Sarà stasera (venerdì) alle ore 21 la videoconferenza dedicata alle società mantovane della Figc. L’appuntamento è riservato ad una persona per ogni società, il presidente o altro dirigente delegato. La delegazione mantovana suggerisce la massima partecipazione, anche per dire la propria sulla fine della stagione. Ormai scontato lo stop definitivo, da valutare la formula. Per partecipare alla videoconferenza, che vedrà la partecipazione del delegato Giuseppe Saccani del vice Rodolfo Vernizzi e della vicepresidente Crl Paola Rasori, bisogna scaricare l’app “Zoom”, negli appositi app store iOS o Android, in base al cellulare o smartphone di cui si è in possesso. Ad app installata, basterà inserire il codice 4989188731. Si può accedere da PC al link https://zoom.us/j/4989188731.