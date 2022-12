Volley Serie B maschile – Panciroli: “Viadana più forte degli infortuni”

VIADANA Prosegue l’ascesa dell’E’più Viadana. Dopo aver conseguito a spese di Legnago il primo successo stagionale e il bis a San Martino in Rio, sabato scorso al PalaFarina la squadra di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi ha sconfitto a sorpresa il Querzoli Forlì. A causa di questo stop, i romagnoli hanno perso il secondo posto. Nel prossimo turno, ostica gara a Ravenna con il neopromosso Pietro Pezzi, dietro a una lunghezza e reduce dalla battuta d’arresto al tie-break a Caselle col Dual. «Abbiamo raccolto nove punti che fanno sicuramente morale – afferma il tecnico Panciroli – ma la strada è ancora molto lunga e credo sia giusto ricordare che al di là delle vittorie siamo ancora in grande emergenza». Il gruppo va elogiato perché riesce ad essere più forte delle assenze e a volte fa dei veri e propri miracoli. «Basti pensare che Bertoli non è ancora completamente recuperato, Colella potrà rientrare soltanto dopo il lavoro di riabilitazione e anche Alessandro Chiesa va incontro a uno stop prolungato». L’infermeria è piena, ma c’è chi nonostante tutto, come l’opposto Bartoli, fa gli straordinari per tenere a galla i suoi: «Le qualità di Bartoli non le scopriamo di certo ora. E’ giocatore esperto che sa dare qualità e credo abbia molto margine ancora da mettere in campo. In questo momento stiamo riuscendo a fare gruppo; prima invece facevamo fatica a trovare l’intesa. Il Pietro Pezzi Ravenna? E’ una squadra che rispettiamo, la stiamo studiando per poterla affrontare nel modo giusto. Quello che conta però dovrà arrivare da noi stessi, indipendentemente da chi è il nostro avversario di turno». Mirino quindi sulla prossima sfida fuori casa. Il Ravenna è sì quartultimo a 1 punto dal Viadana, ma è reduce da una bella prestazione sul campo del forte Dual Caselle, al quale ha strappato un punto. Un punticino d’oro che permette ai romagnoli di continuare a muovere la classifica.