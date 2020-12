CANTALUPA La seconda tappa delle Indoor World Series è andata in archivio con il record di partecipanti, oltre 5000. L’evento si è svolto online o in piccoli gruppi in presenza per rispettare le norme anti-Covid. Hanno gareggiato anche gli arcieri della nazionale azzurra dell’arco olimpico (foto), i quali hanno scoccato le loro frecce durante il raduno di Cantalupa. Ventunesima posizione per la mantovana Lucilla Boari con 578 punti. La terza tappa è in programma dal 15 al 17 gennaio.