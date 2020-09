Calcio Coppa Lombardia Prima Categoria – Il Marmirolo dà spettacolo all’Allodi (2-5)

SUZZARA Il primo confronto tra Suzzara e Marmirolo, attese protagoniste del torneo di Prima Categoria, si è tramutato in uno show del Rullo, che ha schiacciato le zebre con un sonoro 5-2 e ipotecato la qualificazione al secondo turno, che arriverebbe anche con una sconfitta di misura nell’ultimo match col Porto. E’ solo il primo duello di una battaglia destinata a durare per tutta la stagione, e domenica è già in programma la rivincita nel primo turno di campionato, ma certo il Marmirolo ieri ha impressionato e ribadito con forza la propria candidatura per il salto in Promozione.

Ci ha messo due minuti, il Rullo, a sbloccare il risultato: Akinbinu raccoglie l’assist di Buzzacchero e insacca con un perfetto diagonale. All’8’ Marangi potrebbe pareggiare, ma il suo tiro è debole e Coppiardi para. Al 10’ arriva invece il raddoppio del Marmirolo con Prince Addae: Zapparoli non trattiene il tiro di Beschi e il centravanti neroverde da due metri non può sbagliare. Il Suzzara si scuote: Rasini per Marangi, il cui tiro termina a fil di palo (24’). Rizvani, al 28’, calcia alto sulla traversa da ottima posizione. Al 40’ i bianconeri accorciano le distanze: lancio di Mazzocchi per Corradini, che insacca a fil di palo e all’intervallo è 1-2.

Nella seconda frazione ricomincia però lo show del Marmirolo. Al 55’, Buzzacchero si aggiusta bene la palla in area e insacca con una stoccata a fil di palo. Il Suzzara stavolta accusa il colpo e Addae, al 58’, firma l’1-4 freddando Zapparoli dall’area piccola. Non è finita, perchè al 71’ Andreato calcia da 40 metri, Zapparoli, forse abbagliato dal sole, non trattiene la palla e il solito Addae non ha difficoltà a ribadire in rete. La sagra del gol (a Suzzara ieri era evidentemente giornata) si conclude al 77’, quando Corradini gira in porta il cross dal fondo di Mazzocchi e fissa il risultato finale sul 2-5.

Le due squadre, come dicevamo, si ritroveranno di fronte già domenica prossima, ancora all’Allodi, nella prima giornata del campionato. Il pubblico di casa (ieri c’erano circa 240 persone) spera nella rivincita, ma questo Marmirolo fa davvero paura.