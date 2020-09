Calcio femminile – Governolese al lavoro. Balasini: “Alziamo l’asticella”

GOVERNOLO Buono il bilancio per la Governolese femminile dopo la prima settimana di allenamento agli ordini del tecnico Maurizio Arvani. «Siamo soddisfatti per quanto visto in questo primo scorcio di preparazione. C’è entusiasmo – dice il direttore sportivo del settore femminile Michele Balasini -, le ragazze si stanno conoscendo piano piano, perché al gruppo delle atlete “storiche” si sono aggiunti elementi provenienti da altre realtà. Dunque stiamo integrando al meglio le ragazze arrivate dal Modenese e dal Veronese. Particolarmente gradito alle atlete anche il lavoro di mister Arvani, che sta conquistando consensi per il suo approccio di lavoro. Sta puntando molto sul lavoro atletico e non poteva che essere così visto che arrivavamo da una inattività di ben sei mesi». Gli obiettivi stagionali sono quelli di una crescita costante: «Vogliamo alzare l’asticella e fare bene, non lo abbiamo mai nascosto – prosegue Balasini -. Non facciamo previsioni di classifica, ma il proposito è quello di crescere. Siamo soddisfatti della campagna acquisti condotta e ora dobbiamo tradurre in campo i valori tecnici che ci siamo immaginati in fase di costruzione della squadra». Intanto è stata fissata la prima amichevole, che si terrà sabato prossimo 12 settembre alle 14.45 a Correggioli di Ostiglia contro le veronesi dell’Albaroma (Eccellenza Veneto).