Fatture di cortesia, occhio al pericolo phishing

MANTOVA – Confartigianato Imprese Mantova fa sapere che negli ultimi giorni sono arrivate segnalazioni da parte degli associati circa modifiche del dato Iban indicato sulle “fatture di cortesia” ed inviate via mail ai propri clienti. «I dati del bonifico, indicati sulla fattura elettronica, inviata tramite lo Sdi è corretta. L’invio della “copia di cortesia” ai clienti per ricordare le scadenze è prassi commerciale consolidata che purtroppo oggi è soggetta ad attività di phishing. Tale segnalazione arriva anche dagli istituti bancari; chiediamo pertanto a tutti di prestare molta attenzione nel momento in cui si effettua un bonifico, accertarsi che sia quello corretto del fornitore. Abbiamo già segnalato il problema alla Polizia Postale».