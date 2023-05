Il Tiziano di Palazzo Te andrà in mostra a Milano

MANTOVA Il Tiziano viaggia a Milano. In prestito temporaneo. La Provincia ha autorizzato il prestito del dipinto di Tiziano Vecellio “Ritratto di Giulio Romano” alle Gallerie d’Italia di Milano, in occasione della mostra intitolata “Giovan Battista Moroni (1521-1580). Il ritratto del suo tempo” che si terrà dal 6 dicembre al 1° aprile 2024. La mostra trova vita nel solco delle celebrazioni della città di Bergamo e Brescia, elette capitali italiane della cultura 2023: un centinaio i manufatti presenti, con una speciale collaborazione con la National Gallery di Londra.

Moroni visse e operò nelle due città lombarde, e la mostra si propone di presentare un ritratto esaustivo dell’artista e del suo percorso artistico. A fianco del nucleo principale costituito dalle opere di Moroni, si collocheranno importanti opere di Lotto, Moretto, Savoldo, Tiziano, Veronese e Tintoretto, con lo scopo di condurre un confronto con le produzioni artistiche del tempo, spaziando anche oltre i confini regionali.

L’opera di Tiziano è conservata in Palazzo Te, individuato come la sede più idonea, per motivi storici, artistici e di fruizione culturale, considerate le testimonianze pittoriche del luogo, citato a più riprese in studi, ricerche e monografie e materiali turistico come la “Villa Giuliesca”, in omaggio a Giulio Romano. Il dipinto è di proprietà per 2/3 della Provincia e per 1/3 di Regione Lombardia. (Abb)