Calcio 2a Categoria Crer – Il Sermide gioca la finale di Coppa con l’Alberonese

Sermide Il Sermide scende in campo questa sera a Finale Emilia (ore 20.30) per la finale della Coppa Emilia di Seconda Categoria, sezione di Ferrara, contro l’Alberonese, formazione di Cento già affrontata e battuta due volte in stagione. I biancazzurri si sono imposti 2-1 in casa nella fase a gironi e 2-0 in trasferta alla settima di campionato. L’undici di mister Breveglieri guida la classifica con un punto di vantaggio sulla Ghepard, avversaria che ritroverà domenica prossima nella prima gara del ritorno, mentre l’Alberonese sarà impegnata sul campo della Solarese. Il Sermide ha conquistato la finale di Coppa superando 2-1 il Codifiume in semifinale, mentre l’Alberonese ha avuto la meglio per 1-0 sulla Laghese. Entrambe le squadre sono già qualificate alla fase regionale; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la sfida sarà decisa ai calci di rigore. «È una finale importante e vogliamo vincerla – sottolinea mister Breveglieri – giochiamo sul sintetico, come domenica contro la Ghepard. L’Alberonese è cresciuta, ha cambiato allenatore e si presenta in salute. Pensiamo prima alla Coppa, poi allo scontro diretto di campionato». Assente stasera Michelini.