Automobilismo – Solferino Rally Pecso di scena al Trofeo Italia Unicef e in Grecia

Solferino Le strade sterrate sono da sempre le preferite dai rallisti e non. Il prossimo fine settimana torna in scena l’autocross: sulla pista di Santa Caterina d’Este (Pd) si correrà la terza gara per il Trofeo Italia Unicef. Domani prove libere e qualifiche e domenica le manche cronometrate. Saranno della partita Sara Arnaldini su A112 Abarth, Alessandro Arnaldini su Proto Hayabusa 4×4, Danilo Arnaldini su Fiat 850 Coupè, Nicholas Bonometti (in foto) su Kart Cross K3 e Filippo Savazzi su SpeedCAr Wonder.

L’equipaggio Ambrosetti-Darchi sarà al via del prestigioso Baja Greece a bordo della Canam Maverik X3: quella greca è una delle gare di Tout Terrain europee più difficili del campionato.