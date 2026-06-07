7 Giugno 2026 - 18:51:51
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Vendono per 1.550 euro una cucina inesistente. Denunciati tre giovani residenti al Sud.

BORGO VIRGILIO. I Carabinieri hanno denunciato tre persone per truffa. Si tratta di tre soggetti già noti alle forze dell’ordine. Hanno rispettivamente 35, 26 e 22 anni. Sono originari delle province di Napoli e Ragusa.
Il finto annuncio in rete
La vittima è un tunisino di 53 anni. L’uomo risiede a Borgo Virgilio. Aveva risposto a un annuncio online. Voleva acquistare una cucina. I finti venditori lo hanno raggirato abilmente. L’uomo ha inviato bonifici istantanei. La cifra totale è di 1.550 euro. Dopo l’incasso, i truffatori sono spariti nel nulla. La cucina non è mai stata consegnata.
Le indagini telematiche
I militari hanno avviato indagini telematiche. Hanno seguito le tracce lasciate in rete. I Carabinieri sono risaliti all’identità dei malfattori. I tre sono stati identificati e denunciati. Il procedimento è nelle indagini preliminari. Per gli indagati vale la presunzione d’innocenza.
I consigli dei Carabinieri
  • Canali affidabili: Scegli solo siti web sicuri.
  • Prezzi bassi: Diffida dei costi troppo convenienti.
  • Pagamenti: Evita bonifici istantanei con sconosciuti.

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