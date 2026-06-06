Campogalliani inaugura la stagione estiva con “Delitto a Palazzo Ducale”

MANTOVA – Martedì alle ore 21,15 nel Cortile d’onore di Palazzo D’Arco inizia la stagione estiva di prosa celebrativa degli 80 anni di teatro dell’Accademia Teatrale Francesco Campogalliani con la rappresentazione di “Delitto a Palazzo Ducale” di Chiara Prezzavento, per la regia di Maria Grazia Bettini.

Lo spettacolo nel 2024 è risultato vincitore del bando indetto dal Ministero della Cultura per eventi da rappresentare in luoghi storici di prestigio: la commedia infatti ha visto il suo debutto nella Sala dei Fiumi Palazzo Ducale e poi è stato rappresentato anche a Palazzo Te e alla ex Chiesa di Santa Paola.

Il testo è la versione teatrale che Chiara Prezzavento ha derivato dal suo romanzo intitolato “Lo specchio convesso”, con cui narra la fulgida parabola della breve vita del giovane nobile scozzese James Crichton presso la Corte del Duca di Mantova Guglielmo Gonzaga. Poichè si tratta di una storia intrigante, ricca di particolari coinvolgimenti, che si svolgerà tra gli spettatori con balli e duelli, gli attori non saranno semplici riproduzioni dei personaggi del 1582, ma un misto di antico e moderno, sia nei costumi sia nel linguaggio.

Gli interpreti dello spettacolo sono: Davide Cantarelli, Italo Scaietta, Adolfo Vaini, Nicolas Ghion, Margherita Governi, Loredana Sartorello, Francesca Campogalliani, Giovanni Rodelli, Giancarlo Santarello, Giancarlo Santarello, Chiara Benazzi, Martina Ginelli, Daniela Modena e Paola Diva Polidori

Hanno collaborato per la colonna sonora Nicola Martinelli, per i costumi Francesca Campogalliani e Diego Fusari, per le scenografie Daniele Pizzoli e Diego Fusari, per le coreografie Selene Gola, per duello e armi Fausto Lusetti Prevosto Fisas, per il Progetto grafico Michele Romualdi e Fabio Nardi, per la direzione scenica Lorenza Becchi e Donata Bosco, per la realizzazione costumi la Sartoria Teatrale Costapereira e HarleQueen Sartoria Italiana.

I posti non sono numerati e si possono acquistare in prevendita online su mail ticket (www.mailticket.it) o sul sito teatro.campogalliani.it e nei giorni di spettacolo presso biglietteria del Teatrino D’Arco, dalle ore 17:30 – 19 e dalle 20 alle 21,15. Informazioni tel. 0376 325363 / 375 7384473 o via mail biglietteria@teatro-campogalliani.it. In caso di maltempo lo spettacolo verrà replicato la sera successiva.