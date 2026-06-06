“Libri sotto i portici”, il centro storico si riempie di bibliofili

CASTEL GOFFREDO – Appuntamento domani dalle 8 alle 17 con la tradizionale rassegna “Libri sotto i portici”, il grande mercato di titoli del passato che di edizione in edizione si conferma sempre più attraente per bibliomani e bibliofili e per le bancarelle presenti: il loro numero nel centro storico della cittadina castellana è, infatti, in continuo aumento. E questo sta a significare la vitalità di una manifestazione fondata e retta con entusiasmo da un gruppo di volontari. Il pieno di visitatori è assicurato e chi si avventurerà nel circuito delle bancarelle di piazza Mazzini potrà godere anche del cibo da strada nel segno della tradizione mantovana che per l’occasione questo mese sarà la chisòla calda e farcita. Si terranno inoltre le visite al Mast, il Museo della Città di via Botturi 3 che per l’occasione resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18, una collezione preziosa che racconta l’arte e la storia della cittadina castellana dagli Etruschi alla fine del Cinquecento. Nel corso della giornata si potrà salire anche sulla Torre di Castelvecchio-Museo Corrado Bocchi con la terrazza panoramica, dalla quale si potrà godere di una vista inedita sulle terre dell’Alto Mantovano, che sarà accessibile ai visitatori dalle 10 alle 18. Alle 14.30 partirà la visita guidata alla chiesa prepositurale di Sant’Erasmo, alla sagrestia nuova e all’Antica Sagrestia dove ora è esposto il Tesoro di Sant’Erasmo con preziosi reliquiari gonzagheschi e reliquie provenienti dalle catacombe paleocristiane di Roma.