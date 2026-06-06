Domani il centro di Ostiglia si animerà con la fantasia dei cosplayer

OSTIGLIA – Domani, Ostiglia si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla fantasia, all’animazione e alla cultura pop con l’attesissimo evento “Ostiglia in Cosplay”, organizzato dalla Pro Loco di Ostiglia.

Il cosplay, termine nato dall’unione delle parole inglesi costume e play, è l’arte di interpretare personaggi tratti da anime, manga, videogiochi, film e serie televisive attraverso costumi curati nei minimi dettagli. Una passione che coinvolge ogni anno migliaia di appassionati e che domenica animerà il centro cittadino con spettacoli, giochi e momenti di aggregazione per tutte le età.

La giornata prenderà il via alle 11 in via XX settembre con l’apertura ufficiale dell’evento e la presentazione della Pro Loco. Seguiranno giochi a tema, intrattenimento, spettacoli, la tradizionale parata dei cosplayer e la grande gara cosplay in programma alle 16.30. I concorrenti potranno partecipare singolarmente, in coppia o in gruppo e saranno valutati da una giuria che assegnerà numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Assoluto, il Premio Interpretazione, il Premio Original, il Premio Coppia/Gruppo e il Premio Kids.

Tra gli ospiti speciali spicca la presenza di Alessia Bergamo, nota performer e volto televisivo apparsa in trasmissioni di successo come Ciao Darwin, Forum, I Fatti Vostri e Caduta Libera. Grande attesa anche per Victoria Micheletti, che porterà a Ostiglia il suo spettacolo dedicato al re del pop Michael Jackson. A conclusione della manifestazione – fanno sapere dalla Pro loco – il pubblico potrà assistere al concerto di Imy, con le più amate sigle dei cartoni animati, seguito dalle premiazioni e da un coinvolgente Music Dance che accompagnerà i partecipanti fino alla chiusura dell’evento. Un appuntamento imperdibile per appassionati, famiglie e curiosi che desiderano trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, della creatività e della magia dei personaggi che hanno fatto sognare intere generazioni».