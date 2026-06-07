Borse rubate dalle auto in sosta: denunciati una donna e un uomo residenti nel Bresciano

VIADANA. Fine della corsa per due malviventi. I Carabinieri della Compagnia di Viadana hanno chiuso il cerchio. I militari hanno deferito in stato di libertà due persone. Si tratta di una 60enne e un 34enne. Entrambi risiedono in provincia di Brescia. L’accusa è furto aggravato con destrezza in concorso.

Il modus operandi dei colpi

I fatti risalgono al pomeriggio del 6 marzo 2026. I raid hanno colpito tre diversi comuni della zona:

Sabbioneta (MN)

Castellucchio (MN)

Casalmaggiore (CR)

Il copione era identico per ogni colpo. Le vittime erano tre donne sole in auto. I complici si avvicinavano ai veicoli. Chiedevano indicazioni stradali per un ospedale vicino. Questa mossa serviva a distrarre la conducente. In quel momento il complice agiva rapidamente. Apriva la portiera e afferrava la borsa. Poi la fuga a bordo di un’auto grigia. All’interno c’erano soldi, telefoni e carte di pagamento.

Le indagini dei Carabinieri

Le indagini dell’Arma sono state fulminee. I militari hanno analizzato i varchi stradali. Fondamentale è stato l’uso dei lettori targhe. I dispositivi hanno tracciato i movimenti dell’auto grigia. Ulteriori prove sono arrivate da un istituto bancario. I due hanno tentato prelievi fraudolenti falliti. Infine è arrivato il riconoscimento fotografico definitivo. Vittime e testimoni hanno identificato i presunti autori.