Open Festival, folla e festa per il debutto

MANTOVA – Si è aperta con una calorosa partecipazione di pubblico l’ottava edizione di Open Festival – Teatro Urbano e Nouveau Cirque, la manifestazione organizzata da Fondazione U. Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo che fino a domani animerà il centro storico di Mantova con spettacoli gratuiti di teatro urbano, circo contemporaneo e teatro di figura.

Fin dal tardo pomeriggio, piazze, vie e monumenti della città si sono trasformati in un grande palcoscenico a cielo aperto, accogliendo cittadini e visitatori in un percorso tra linguaggi artistici e culture provenienti da tutto il mondo.

Tra gli spettacoli più apprezzati della giornata inaugurale, la delicata esperienza de La Sinfonia dell’Acqua di Ignazio Bortot, l’energia itinerante della marching band Brassato Drum con Meshappone, la giocoleria ironica di Second Try della compagnia brasiliana Cia Palma e il raffinato teatro di figura meccanico di Kuthi della compagnia estone Tricktrek Theatre.

Grande coinvolgimento anche per K3 Una Sonata al Silencio della compagnia portoghese Cia Rayuela, per le straordinarie acrobazie di Cho Kairin con Elite Acrobatic Troupe e per l’irresistibile comicità di Surfing The Street dell’artista spagnolo El Tio Teo.

La serata è proseguita con il circo-teatro di Dolce Salato di Circo Carpa Diem, la suggestiva performance di fuoco Cuauhtli del messicano Rulas Quetzal e si è conclusa in un clima di festa con Circus Jam Session di DJ Spillo.

La prima giornata ha confermato la capacità di Open Festival di trasformare lo spazio urbano in un luogo di incontro e condivisione, mettendo in dialogo artisti internazionali, cittadini e pubblico di tutte le età attraverso la forza dello spettacolo dal vivo. Informazioni e programma completo su www.mantovateatro.it