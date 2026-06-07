Via Bettinelli chiusa da martedì al 30 giugno per i lavori al sottopasso

MANTOVA – Vista la necessità da parte di Rfi Spa di occupare e manomettere il suolo pubblico per effettuare i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso pedonale in piazza Don Leoni e per la riqualificazione delle aree esterne alla stazione di Mantova, si terrà dal 9 al 30 giugno la chiusura al traffico veicolare di via Bettinelli fino all’innesto con piazza Don Leoni. La chiusura di tale strada, nel tratto da largo di Porta Pradella a viale Nuvolari, prevede: l’imposizione del divieto di transito eccetto che per i veicoli in entrata ed in uscita dal passo carrabile del civico 6 (per i quali è riservata anche l’istituzione del doppio senso di circolazione); l’imposizione dell’obbligo di proseguire diritto in corso Vittorio Emanuele II, in prossimità di via Bettinelli, e di proseguire diritto o a destra in largo di Porta Pradella, in prossimità di via Mutilati e Caduti del Lavoro; il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, su tutti gli stalli di sosta del tratto oggetto della chiusura; la libera circolazione dei veicoli nella corsia riservata di via Bonomi, via Solferino e San Martino, piazza San Francesco d’Assisi, via Scarsellini e piazza D’Arco; lo spostamento della fermata bus del servizio sostitutivo delle Ferrovie dello Stato da utilizzarsi per il tempo strettamente necessario ad effettuare unicamente le operazioni di scarico dei viaggiatori, da largo di Porta Pradella alla stazione passante bus-Apam di piazza Don Leoni (lato via Solferino e San Martino). Verrà realizzato un percorso pedonale protetto, a lato dell’area di cantiere, per il collegamento dell’attraversamento pedonale di via Bettinelli/porta Pradella, con un nuovo attraversamento pedonale all’altezza del civico 2 di via Nuvolari. Verrà mantenuto l’attraversamento pedonale temporaneo comprensivo di segnaletica verticale in via Bettinelli fronte civico 19. Saranno garantiti gli accessi pedonali alle residenze, alle attività commerciali e ai passi carrai esistenti. Nell’area di cantiere e nelle zone adiacenti verranno posizionati i cartelli di preavviso dei lavori e della temporanea chiusura e delle deviazioni al traffico veicolare. All’intersezione di via Bettinelli/largo di Porta Pradella vi sarà la presenza di almeno un moviere, al fine di indirizzare il traffico veicolare sul percorso corso Vittorio Emanuele II, via Bonomi, via Solferino e San Martino, piazza San Francesco d’Assisi, via Scarsellini, piazza D’Arco, via Portazzolo e via Pitentino. La ditta concessionaria è incaricata e responsabile dell’apposizione, manutenzione e rimozione, ai sensi della vigente normativa, di tutta la segnaletica stradale necessaria, compresa quella di cantiere, da collocarsi nell’area interessata dai lavori.