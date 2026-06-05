“Inventario mantovano”, lo sguardo di Campigotto riscopre la città e il territorio

Mantova Una Mantova vista con occhi nuovi, capace di raccontarsi attraverso i monumenti, i paesaggi e anche i luoghi meno conosciuti del territorio. È stata inaugurata ieri al Maca – Mantova Collezioni Antiche di Palazzo San Sebastiano la mostra “Luca Campigotto. Inventario mantovano”, promossa dalla Fondazione Banca Agricola Mantovana e curata da Mario Peliti, che sarà visitabile a ingresso libero fino al 29 luglio. Presenti all’inaugurazione il presidente di Fondazione Bam Alberto Arrigo Gianolio, il fotografo Luca Campigotto, il curatore ed editore Mario Peliti, il sindaco Andrea Murari, il presidente della Provincia Carlo Bottani. Il progetto rappresenta il quinto capitolo della campagna fotografica avviata da Bam nel 2004, dopo i lavori di Gianni Berengo Gardin, Gabriele Basilico, Antonio Biasiucci e Olivo Barbieri. «L’interesse di questo progetto sta nel far vedere come l’occhio del fotografo può far capire aspetti del nostro territorio che magari non riusciamo a cogliere», ha spiegato Gianolio. Per Murari l’iniziativa si inserisce «nella scia di una tradizione consolidata ma capace continuamente di rinnovarsi e rilanciare». «Il rischio – ha aggiunto – è dare per scontata la bellezza in cui viviamo. Dobbiamo guardare con occhi sempre nuovi una città straordinaria». Bottani ha ringraziato Fondazione Bam per «la presenza costante nel sociale, nella cultura e nelle iniziative del territorio». Peliti ha ricordato il valore di un progetto ventennale: «Una committenza è sempre una scommessa», sottolineando il lavoro condiviso con gli autori. Il volume e la mostra raccontano una Mantova vista dall’occhio veneziano di Campigotto: dal centro storico alle architetture industriali, fino alla provincia e ai paesaggi del Po. «È stato un bellissimo reportage su Mantova e sui territori limitrofi», ha evidenziato l’ex soprintendente Gabriele Barucca, autore di uno dei testi del volume.