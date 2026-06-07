Canoa – Festa per i talenti azzurri. Marianna Ballarini super: vince il bronzo nel K1 200

Mantova Grande spettacolo al Centro Canoa Sparafucile nella prima giornata della Gara Nazionale Velocità, appuntamento inserito nel calendario della Federazione Italiana Canoa Kayak e organizzato dalla Lega Navale sezione di Mantova. Sulle acque del Lago Inferiore si sono confrontati quasi 400 atleti in rappresentanza di 58 società provenienti da tutta Italia, per un totale di 929 iscrizioni gara e 739 equipaggi, numeri che confermano l’importanza dell’evento nel panorama nazionale della canoa velocità. La giornata inaugurale ha visto impegnati gli atleti delle categorie Ragazzi, Junior, Under 23 e Senior in una lunga serie di batterie, semifinali e finali, sui 1000 e 200 m, che hanno offerto indicazioni significative ai tecnici federali. Nel pomeriggio le prove indicative di Paracanoa sui 200 metri. Particolare attenzione è stata riservata alle prove di selezione Junior e Under 23, fondamentali per la composizione delle squadre azzurre che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali di Halifax, in Canada, e successivamente agli Europei di Szeged, in Ungheria. In acqua si sono sfidati alcuni dei migliori giovani talenti del movimento nazionale, chiamati a conquistare un posto in maglia azzurra. In acqua anche i ragazzi della Lega Navale. Da segnalare la medaglia di bronzo vinta da Marianna Ballarini nel K1 200 Ragazze. Azzurra Peccini invece sesta. Grande interesse infatti per la categoria Ragazzi, impegnata nel percorso di qualificazione agli Olympic Hopes di Bratislava, tradizionale vetrina europea riservata alle promesse della disciplina. In programma pure le prove indicative Senior e quelle della Paracanoa, utili per monitorare lo stato di forma degli atleti in vista degli appuntamenti internazionali della stagione.

Numerosi appassionati hanno seguito le gare dalle rive del bacino mantovano, applaudendo prestazioni di alto livello in una manifestazione che si conferma punto di riferimento per la canoa italiana. Oggi la seconda e conclusiva giornata assegnerà gli ultimi titoli e definirà gran parte delle convocazioni azzurre per l’estate internazionale. Fari sulle prove sui 500 metri. Batterie al via alle 8, semifinali alle 10 e finali a partire dalle 12.30, con un programma che accompagnerà atleti e pubblico fino al tardo pomeriggio attraverso le sfide decisive della Gara Nazionale e delle Prove di Selezione Junior e Under 23.