Calcio giovani – Festa a Ceresara con il Memorial Sabattoli: vince la Virtus Verona

Ceresara Si è svolta domenica la quinta edizione del “Memorial Sabattoli”, il torneo nato dal desiderio della Ceresarese e dei suoi giovanissimi atleti per ricordare il giovane Filippo e la sua passione per il calcio.

Si sono affrontate in un triangolare le formazioni Under 17 della Virtus Verona, Under 18 del Castiglione e Under 19 della Ceresarese. Nonostante una giornata molto calda, le squadre non si sono risparmiate, affrontandosi a viso aperto con sportività e lealtà agonistica; dopo 3 ore di partite la classifica ha premiato in ordine la veneti, i rossoverdi e i mastini. Alle premiazioni erano presenti il sindaco di Ceresara Francesco Guarneri, il consigliere delegato allo sport Dante Allodi, per la delegazione di Mantova del Crl-Lnd Fabrizio Cozzani e i familiari del giovane Filippo. La giornata sportiva si è conclusa con il pranzo offerto dalla Ceresarese a tutti gli atleti e accompagnatori, in un clima di amicizia ed allegria, testimonianza della parte più bella e sana di questo sport che ci unisce anche nei momenti più difficili della vita.