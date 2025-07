Calcio 3a categoria – Il Sustinente riparte da mister Calzolari: “Ora bisogna crescere”

Sustinente Riparte dalla conferma in panchina di Ivan Calzolari la nuova avventura del Sustinente, che affronterà il prossimo campionato di Terza Categoria con rinnovato entusiasmo. Il tecnico, voluto fortemente dal presidente Sandro Bressan, ha le idee chiare: «L’estate scorsa siamo partiti da zero, ora abbiamo una base su cui lavorare. L’obiettivo è crescere e migliorare». Nella stagione passata i gialloblù hanno chiuso a 24 punti, mostrando una netta crescita nel girone di ritorno: «Dopo aver studiato la categoria all’andata, nella seconda parte abbiamo lottato alla pari con tutti. Continueremo a puntare sui giovani e a costruire con pazienza». Sul fronte mercato, il diesse Regattieri ha già portato a Sustinente Martinelli, Crivellente e Girardi, e sta lavorando per allargare il gruppo fino a 25 giocatori. La preparazione prenderà il via il 16 (o 17) agosto.