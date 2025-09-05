Calcio a 5 – In memoria di Pasolini, Giovannoni, Castelli e Sguaitzer, amici dello sport e del Saviatesta

MANTOVA Come ogni anno, torna il Memorial fratelli Pasolini di calcio a 5, giunto alla 14esima edizione. Ad esso si è affiancato il Memorial Giovannoni-Castelli “Trofeo Città di Mantova” e da quest’anno anche il Memorial Marco Sguaitzer.

Il programma dei vari eventi è stato presentato ieri nella sala Consiliare di via Roma dall’assessore comunale al Welfare Andrea Caprini, dall’avvocato Danio Nespoli, in rappresentanza degli amici di Lucio Castelli, e per il Saviatesta Mantova dal presidente Jessica Purgato, dal direttore generale Cristiano Rondelli e dall’allenatore Pino Milella. Presenti anche i giocatori della prima squadra del Saviatesta.

Tutti i relatori hanno definito i fratelli Pasolini, Giovannoni, Castelli e Sguaitzer «grandi amici della città, che hanno dato tanto per lo sport e per Mantova». Nell’occasione, l’assessore Caprini ha fatto sapere che la prossima settimana la Giunta comunale approverà il “Bonus Sport” rivolto alle famiglie mantovane a sostegno dei giovani, dai 6 ai 17 anni compiuti, che praticano attività sportive.

Entrando nello specifico dei tornei, si parte sabato con il Memorial Giovannoni-Castelli “Trofeo Città di Mantova” al PalaSguaitzer, in via Rino Gaetano, dalle ore 14; ingresso gratuito. In programma un triangolare tra le prime squadre di Saviatesta, EnergySaving Futsal e Pgs Isola. Si prosegue domenica 21, sempre al PalaSguaitzer, con due Memorial: uno dedicato ai fratelli Pasolini, categoria U19; ed uno intitolato, per la prima volta, a Marco Sguaitzer, categoria U15. Il Memorial Marco Sguaitzer sarà al mattino dalle 9.30, mentre il 14esimo Memorial Pasolini sarà al pomeriggio, dalle ore 14. In quest’ultimo si sfideranno i ragazzi del Mantova, del Verona C5 e Compagnia Malo. I Memorial hanno il patrocino del Comune di Mantova.