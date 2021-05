Calcio a 5 Serie A – Focolaio Covid in casa Saviatesta: rinviata la sfida dei play out con l’Aniene

Mantova Ci sono buone e cattive notizie per il Saviatesta Mantova. Cominciamo dalle cattive: ieri si sono registrati altri due casi di Coronavirus per due membri dello staff, portando a 8 i contagi totali in casa biancorossa. La buona notizia è che la Divisione Calcio a 5 ha deciso di rinviare la gara d’andata dei play out contro l’Aniene in programma oggi a Roma. La decisione ufficiale è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. «Preso atto – si legge nel comunicato – della Comunicazione pervenuta in data odierna dalla Società Mantova calcio a 5 relativamente alla Comunicazione della ATS Val Padana, vista la richiesta effettuata dalla Divisione Calcio a 5 alla Figc in ordine alla necessità di definire la conclusione della stagione sportiva, in deroga a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 1242 del 29 aprile 2021, il Presidente della Divisione Calcio a 5 rinvia la gara Cybertel Aniene-Mantova a data da destinarsi».

Ancora non si sa quando questa partita verrà giocata, ma di certo c’è che il Mantova potrà giocarsi sul campo le chance per guadagnarsi la salvezza con l’appendice dei play out. Decisione ovvia, verrebbe da dire per una questione di etica sportiva, ma per nulla scontata. Anzi, la Divisione ha dovuto compiere una vera e propria retromarcia rispetto al Comunicato pubblicato appunto il 29 aprile nel quale si affermava, nero su bianco, che nei play off e play out non ci sarebbe stata alcuna possibilità di chiedere il rinvio in caso di Coronavirus.

Una decisione saggia ma, come detto, non certo scontata, visto anche il precedente di Catania-Mantova, quando i biancorossi, allora alle prese con positività soltanto sospette, non si presentarono sul campo e subirono la sconfitta a tavolino. A fare la differenza, stavolta, c’è probabilmente l’intervento dell’Ats. Visti i precedenti (il più chiacchierato è certamente Napoli-Juve), il Mantova avrebbe avuto buon gioco in sede di reclamo.

In questo scenario, il Saviatesta è però in quarantena e costretto all’inattività. Fino al 18, fanno sapere da casa biancorossa, il che vuol dire che prima di quella data non potrà essere fissata la gara d’andata. L’auspicio ovviamente è che il contagio non progredisca e, soprattutto, che tutti possano guarire quanto prima. Alle questioni del campo si penserà più avanti.