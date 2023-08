Calcio a 5 Serie A – Il Savaitesta ufficializza Salas. Ore decisive per il NeoLù

MANTOVA Tutto come previsto: torna al Mantova il calciatore paraguaiano Vander Mendez Salas, di rientro in Italia dopo l’esperienza in patria con il Cerro Porteno. Classe 1997, Salas è un laterale offensivo abile nel saltare l’uomo, capace di ricoprire più ruoli nella fase offensiva. Anche lui un prodotto del vivaio Kaos, ha già vestito la maglia del Mantova nella stagione 2019/2020 di serie A e nel 2021/2022 in A2, dimostrando di essere un giocatore di assoluto valore, tutto estro e fantasia, che ha esaltato il pubblico del Neolù. Un rinforzo che il mister Pino Milella e la società hanno ritenuto assolutamente imprescindibile, anche quando il giocatore era vicino dal vestire la casacca di un altro club, ovvero il Fossano. Alla fine i biancorossi hanno voluto trattenere il giocatore, che sarà una pedina molto utile per il difficile campionato di massima serie che attende i virgiliani.

Potrebbe essere proprio Salas l’ultima pedina per l’organico del Saviatesta: la rosa sembra ormai al completo, pronta per affrontare una nuova avventura, ma i biancorossi rimangono alla finestra per eventuali occasioni che dovessero presentarsi nel mese che manca alla chiusura del mercato: per chiudere i trasferimenti c’è tempo, infatti, fino al 20 settembre.

Intanto le vacanze sono agli sgoccioli, almeno per quanto riguarda la squadra, visto che al società ha alacremente lavorato sul mercato per aggiudicarsi i rinforzi adatti al salto di categoria.

Meno di sette giorni al raduno della squadra mantovana (gli atleti si ritroveranno il 28 agosto) e a ieri, però, non era stato ancora trovato l’accordo per l’uso del Neolù, il palazzetto “casa” dei virgiliani in queste esaltanti stagioni che li hanno visti protagonisti del futsal nazionale. C’è comunque grande fiducia di risolvere la questione nelle prossime ore, forse addirittura oggi. La firma del contratto d’uso della struttura (che, lo ricordiamo, è in gestione alla asd High Five) potrebbe essere davvero imminente. Poi potrà serenamente iniziare la programmazione della nuova stagione sportiva.