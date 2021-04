Tamburello serie C e D – Medole e Sordelliana sempre più regine

MANTOVA La quarta giornata della fase nazionale del campionato di serie C e D di tamburello, per quel che riguarda il girone mantovano, ha ribadito con forza lo strapotere del Medole e della Sordelliana. Questi due team stanno marciando a punteggio pieno mentre le altre sembrano faticare più del dovuto a trovare il ritmo giusto. Oltre ai successi delle prime della classe, il Medole con il Cavriana, 2 a 0 (6-2; 6-2) e la seconda con il Cereta, 2 a 0 (6-2; 6-1) sono da sottolineare i tre punti conquistati dal Ceresara ai danni del Rivalta, 2 a 0 (6-2; 6-3) e del Guidizzolo sulla formazione giovanile del Cereta, 2 a 0 (6-2; 6-1). L’impegno degli atleti delle compagini sconfitte non è certo venuto meno, ma il divario d’esperienza e di potenzialità tecnica degli avversari ha certamente fatto la differenza. A conti fatti questa è la classifica dopo quattro giornate: Medole e Sordelliana 12, Ceresara 6, Cavriana e Guidizzolo 5, Cereta 4, Rivalta 3, Cereta Giovani 1.

Paolo Biondo