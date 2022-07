Calcio 2ª Categoria – Villimpentese: Fagan nuovo presidente, il portiere Bonizzi colpo last minute

Villimpenta Ieri sera ha tolto i veli la nuova Villimpentese, che si candida ad essere una tra le squadre favorite del prossimo campionato di Seconda Categoria. In panchina il confermatissimo Gerardo Ciccone, che ha seguito di persona anche la campagna di mercato. Che sembrava conclusa con l’innesto dell’attaccante Michielotto, nella passata stagione all’Union Team, ed invece è arrivato il colpo dell’ultima ora con l’arrivo del portiere Lorenzo Bonizzi, ex Castellana. «Abbiamo perso più di un giocatore – ricorda Ciccone – e abbiamo cercato di sostituirli al meglio, vedremo sul campo se ci siamo riusciti. Il primo problema sarà assemblare al meglio vecchi e nuovi. Si parla in giro di un possibile ritorno di Braguzzi, ma io rispondo così: Elia è della Serenissima. Era qui alla presentazione della squadra solo per… amicizia».

«Non ci possiamo lamentare dell’ultima stagione – prosegue Ciccone – abbiamo centrato i play off. Nella prossima puntiamo ancora ai primi posti, sarebbe un bel colpo chiudere fra le prime tre». Segnaliamo infine la nomina di Otello Fagan alla carica di presidente lasciata dal neo sindaco di Villimpenta Daniele Trevenzoli.