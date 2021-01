Calcio a 5 serie A – Riscatto Saviatesta: battuto l’Avellino sotto gli occhi di Jeffe

MANTOVA Una reazione di cuore, orgoglio e attributi. Nella prima gara del dopo-Despotovic, il Saviatesta centra una vittoria che mancava da prima di Natale: tre punti di platino contro una squadra di rango come il Sandro Abate, forte di giocolieri temibilissimi come ad esempio Jonas, Fantecele, Kakà, Dalcin e del miglior portiere della categoria, Perez. Un successo che dà grande speranza a tutto l’ambiente e che lascia fuori i biancorossi dalla zona play out. Il tutto sotto gli occhi nel nuovo allenatore Jeffe, che debutterà in panchina martedì nel recupero a Catania.

SAVIATESTA MANTOVA-SANDRO ABATE AVELLINO 5-3 (2-1 p.t.)

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Danicic, Bueno, Titon, Petrov, B. Gumeniuk, Suton, O. Gumeniuk, Marchetti, Hrkac, Gaspar, Micheletto, Ganzetti, Solosi. All. Rondelli

SANDRO ABATE AVELLINO: Perez, Ercolessi, Fantecele, Abate, Dalcin, Lombardi, Zeloni, De Luca, Bagatini, Jonas, Kakà, Rizzo, Iandolo. All. Batista

MARCATORI: 6’33” p.t. Jonas (SA), 17’36” Titon (M), 19’34” Hrkac (M), 5’20” s.t. Ganzetti (M), 7’43” Bueno (M), 14’46” Jonas (SA), 15’21” t.l. Kakà (SA), 19’53” Titon (M)

AMMONITI: Danicic (M), Savolainen (M), Hrkac (M), Suton (M), Dalcin (SA)

ARBITRI: Gianfranco Marangi (Brindisi), Giovanni Zannola (Ostia Lido) CRONO: Simone Spadola (Lovere)