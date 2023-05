Il Parmigiano-Reggiano spiegato ai più piccoli: iniziativa di una scuola dell’infanzia di Gonzaga

GONZAGA – Il Parmigiano Reggiano, fa parte da secoli del nostro patrimonio culturale e non è soltanto un alimento pregiato, al di là di quanto affermato da recenti e discutibili ricostruzioni. E siccome – come recita un noto slogan pubblicitario – “la bontà si impara da piccoli, proprio per insegnare ai bambini il valore di questo prodotto, sul quale si basa buona parte della economia della nostra zona, la Scuola dell’Infanzia “Bizzocchi – Sala” di Gonzaga, attraverso le insegnanti Claudia Bigi e Melissa Carretta, ha organizzato una visita di 19 bambini e bambine, presso il Caseificio Frizza di Pegognaga, dove il mastro casaro Andrea Mariotti, ha spiegato ai curiosissimi visitatori, tutte le varie fasi di lavorazione del latte fino a farlo diventare il formaggio che tutti conosciamo. Ma perché portarli a vedere un caseificio? In realtà durante l’anno scolastico, i bambini e le bambine, si sono avvicinati all’arte in tutte le sue molteplici manifestazioni: pittura, scultura, architettura e molto altro. Anche il Parmigiano Reggiano è stato considerato una vera opera d’arte creata dall’uomo, al pari di molte altre discipline artistiche, un’opera d’arte culinaria , interamente fatta a mano, invidiata da tutto il mondo, unica nella forma e nel gusto. Nel corso della visita, svoltasi in totale sicurezza, i bambini hanno saputo attivare i cinque sensi ed accendere la loro creatività e curiosità. La visita si è inserita anche nel programma di educazione al benessere, alla cultura locale ed alla conoscenza del territorio, che la scuola si prefigge nei suoi programmi didattici. Al termine del giro didattico fra i vari spazi della struttura produttiva, i bambini, attraverso una dello loro insegnanti, hanno donato un dipinto, fatto a più mani da loro stessi, in cui era raffigurato il primo piano di una mucca, colorata e gioiosa per essere stata eletta dai bambini stessi, la regina del Parmigiano.