Calcio a 5 Serie A – Rondelli: “Il Kaos cambia pelle”. E per il mister si fa in quattro

MANTOVA Fase di stallo in casa Kaos Mantova sul fronte allenatore. Al momento, come abbiamo già avuto modo di scrivere, sono quattro le piste seguite dalla società biancorossa. Il primo della lista è sempre David Ceppi, tecnico umbro che vanta due esperienze importanti a Rieti in serie A. Seguito da Francesco Cipolla, ex tecnico di Eboli, con cui ha conquistato una semifinale di Coppa Italia e un quarto di finale nei playoff scudetto. Poi viene Leopoldo Capurso, che ha vinto con Bisceglie un campionato e una Coppa Italia di Serie B, ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Frane Despotovic, giovane tecnico croato classe ’82. Il quale potrebbe portare a Mantova giocatori che farebbero comodo alla società biancorossa. Il dg Cristiano Rondelli del resto è stato chiaro: «Si cambia pelle».

La partenza di Milella ha fatto rivedere le strategie del club, che è pronto ad andare a caccia di nuovi talenti. Una scelta che sembra condivisa anche dal patron Calzolari, il quale sta monitorando con attenzione tutti i movimenti. Un buon segnale in vista del futuro. La società starebbe pensando di cambiare rotta rispetto all’estate scorsa: si passa quindi dai giocatori brasiliani agli argentini. In Sudamerica ci sono sempre diversi talenti che fanno gola alle squadre europee. E il Mantova è vigile su questo fronte. Ma la prima mossa da fare è quella di trovare il colpo in panchina. I contatti continuano e dalla società fanno sapere che questa potrebbe essere la settimana giusta. Non è da escludere la possibilità che Rondelli stia pensando ad altri profili, che vuole mantenere ancora top secret. E’ anche vero, infatti, che prima dell’inizio della nuova stagione ci sono ancora diversi mesi e la società non vuole agire di fretta.