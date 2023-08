Calcio a 5 Serie A – Saviatesta al NeoLù. Confermati i portieri, Stocchi nuovo segretario

MANTOVA Conto alla rovescia per il raduno del Saviatesta, che lunedì alle ore 18 al NeoLù inaugura la stagione 2023-24. Com’è noto, i biancorossi, ancora allenati da Pino Milella, sono stati ripescati in Serie A e vogliono ricoprire un ruolo da protagonisti. L’organico è quasi definito e, a tal proposito, ieri è giunta la notizia di una doppia conferma tra i pali: Martin Ninz e Alessandro Fior, entrambi classe 2001. Resterà anche l’eterno Alessandro Fontaniello come terzo portiere.

Per quanto la faccenda palasport, dopo un lungo tira e molla (peraltro non concluso del tutto), sembra finalmente in dirittura d’arrivo l’accordo per l’utilizzo del NeoLù, gestito dall’associazione High Five. Le discrepanze sugli orari per gli allenamenti, e gli incastri con le altre società che usufruiscono dell’impianto, sono state risolte in extremis con non poca fatica. Ora, per il dg Cristiano Rondelli, è corsa contro il tempo per garantire alla squadra fin da lunedì le condizioni per allenarsi.

Nel frattempo, il club biancorosso sta potenziando anche la propria struttura societaria. Il giornalista Andrea Giangiulio è stato nominato responsabile della comunicazione, mentre Roberto Stocchi, per anni al servizio del settore giovanile del Mantova Calcio, è il nuovo segretario.

Il campionato del Saviatesta comincerà sabato 30 settembre alle 15, con i biancorossi di scena a Ciampino.