Calcio a 5 serie A – Saviatesta raggiunto dall’Aniene a tre secondi dalla fine: finisce 3-3

ROMA Il Saviatesta Mantova torna da Roma con un punto che sa di beffa e muove di poco la classifica. Contro l’Aniene finisce 3-3, dopo un match intenso che la squadra virgiliana aveva in mano fino a 3 secondi dalla fine e la doccia gelata firmata Taloni. Per Jeffe, dunque, un esordio agrodolce sulla panchina biancorossa in una sfida molto delicata. La vittoria, sfuggita proprio sulla sirena, avrebbe consentito al Saviatesta di compiere un passo decisivo verso la salvezza. Peccato.

CYBERTEL ANIENE-SAVIATESTA MANTOVA 3-3 (1-3 p.t.)

CYBERTEL ANIENE: Tondi, Anas, Taloni, Taliercio, Cabeça, Raubo, Schininà, Abdala, Pilloni, Biscossi, Pezzin, Javi Roni, De Filippis, Mariano. All. Luciano

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Danicic, Suton, Bueno, Petrov, B. Gumeniuk, Titon, Carletti, Gaspar, Micheletto, O. Gumeniuk, Ganzetti, Kuraja, Solosi. All. Jeffe

MARCATORI: 10’33” p.t. Bueno (M), 11’05” Petrov (M), 12’49” Cabeça (A), 18’34” Bueno (M), 2’05” s.t. Cabeça (A), 19’57” Taloni (A)

AMMONITI: Schininà (A), Anas (A)

ESPULSI: al 2’43” del s.t. Schininà (A) per somma di ammonizioni

NOTE: al 18’30” del p.t. Danicic (M) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Vincenzo Cannistrà (Catanzaro), Arrigo D’Alessandro (Policoro) CRONO: Angelo Bottini (Roma 1)