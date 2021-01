Rugby Top 10 – Viadana mette paura al Rovigo, ma cede 15-18

VIADANA Il ritorno in campo del Viadana ha coinciso con una grande prestazione. I gialloneri hanno fatto soffrire la capolista Rovigo, che per portare a casa la vittoria ha dovuto fare i “supplementari”. Bravi i padroni di casa a non mollare e a riaprire la gara nel finale con la meta di Boschetti. La prima della classe ha accusato il colpo, ma è riuscita a chiudersi bene, gestire il risicato vantaggio e vincere 15-18.

VIADANA-ROVIGO 15-18

MARCATORI P.t.: 21’ cp Menniti-Ipolito (0-3), 24’ cp Ceballos (3-3), 33’ cp Menniti-Ipolito (3-6), 39’ m Ciofani (8-6), 41’ cp Menniti-Ipolito (8-9). S.t.: 45’ cp Menniti-Ipolito (8-12), 51’ cp Menniti-Ipolito (8-15), 65’ cp Menniti-Ipolito (8-18), 73’ m Boschetti tr. Ferrarini (15-18).

RUGBY VIADANA Apperley; Panizzi; Matteu; Manganiello (67’ Pavan); Ciofani; Ceballos; Gregorio (61’ Jelic); Casado Sandri; And. Denti (50’ Wagenpfeil); Cosi; Grassi (61’ Boschetti); Schinchirimini; Sassi (19’ Schiavon); Ribaldi (67’ Fiorentini); Halalilo (67’ Novindi). All.: Fernandez.

FEMI CZ ROVIGO Cioffi; Mastandrea; Antl (72’ Modena); Uncini; Bacchetti; Menniti-Ippolito; Citton; Ferro (72’ Sironi); Lubian; Ruggeri; Mtyanda (48’ Mantovani); Canali; Swanepoel (56’ Brandolini); Nicotera (56’ Pomaro); Leccioli (56’ Cadorini). All.: Casellato.

ARBITRO Piardi (Brescia). Assistenti Rizzo (Ferrara) ed Erasmus (Treviso). Quarto Uomo: Vidackovic (Milano).

NOTE Giornata fredda e soleggiata, terreno in discrete condizioni. Match a porte chiuse. Primo tempo: 8-9. Cartellini: al 24’ giallo a Ruggeri (Femi-Cz Rovigo); al 60’ giallo a Antl (Femi-Cz Rovigo). Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana) 1/3; Ferrarini (Rugby Viadana) 1/1; Menniti-Ipolito (Femi-Cz Rovigo) 6/7. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1; Femi-Cz Rovigo 4. Player of the match: Menniti-Ipolito (Femi-Cz Rovigo).