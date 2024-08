Calcio amichevoli – Casti e Gove, doppio ko nei test “veronesi”

MANTOVA Il Castiglione perde anche la seconda amichevole contro il Vigasio (0-3): le reti di Salata al 12’ su dubbio rigore, di Bounafaa al 19’e di Assan Mboup al 25’ mettono a nudo la scarsa autonomia e l’imprecisione sottoporta. I mastini ordiscono anche buone trame, ma si perdono sempre al momento di concludere verso la porta di Businarolo. Le ripartenze del Vigasio micidiali. I veneti trovano un penalty generoso a favore al 12’. Un vantaggio che non piace al Casti, che parte in attacco e, su una ripartenza, incassa lo 0-2 al 19’ con Bounafaa. La partita diventa nervosa, al team di Esposito viene negato un rigore al 35’ su una spinta, mentre il Vigasio segna di testa al 25’ con Mboup, liberatosi fallosamente in area. Nella sostanza la differenza con il team di D è poca, ma i rossoblù sono ancora appesantiti. Gli animi si scaldano al 43’, dopo un pugno a Bagatini: un fatto che consiglia all’arbitro di chiudere il primo tempo in anticipo. Nella ripresa girandola di cambi e tanti giovani: non succede più nulla. Una rimaneggiata Governolese cede di misura al Quaderni di Prima Categoria veronese: la gara termina 2-1. Doppio vantaggio dei veneti con uno sfortunato autogol pirata e gol su punizione di Buzzacchero, atleta che era stato vicino ai rossoblù in estate. Nel secondo tempo segna Buxton.

«Il risultato racconta poco di quanto è successo in campo – afferma il ds Giuseppe Franchini -, perché abbiamo avuto sempre il pallino del gioco. Il primo gol è arrivato su una carambola fortuita, poi c’è stata una barriera messa male. Che dire, siamo ancora in rodaggio e abbiamo giocato rimaneggiatissimi, perché cinque atleti sono in vacanza, rimpiazzati da otto Juniores. C’è da lavorare per trovare la quadra».

Nel primo tempo mister Brentegani ha schierato Leonardi, Zaghi, Ayolade, Diop, Begalli, Ivanov, Sassi, Fuscaldo, Volpato, Ginaj e Buxton. Nella ripresa sono scesi in campo Arbustini, Zaghi, Ayolade, Beninca, Diop, Sare, Ivanov, Cerani, Righi, Buxton e Volpato.