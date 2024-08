Calcio Promozione – Asola, colpo in difesa: dalla Valenzana arriva Agazzi

ASOLA L’Asola piazza il colpo Alessandro Agazzi in difesa. Il centrale classe ’03 di Casalromano è reduce dalla stagione giocata tra Serie D giocata col Villa Valle e l’Eccellenza con la Valenzana. Cresciuto nelle giovanili della Cremonese, Agazzi ha poi vestito le maglie di Desenzano e Derthona, sempre in D. «Appena vista l’opportunità – spiega patron Massimo Tozzo – l’abbiamo colta al volo. Ha già debuttato nell’amichevole con la Castellana, dimostrando personalità e qualità degne di un giocatore di categorie superiori». Mercato chiuso? Forse: «Stiamo valutando l’inserimento di una quota 2005 da integrare a centrocampo. Ma per il momento siamo a posto così perché abbiamo tutti i reparti completi». Nel frattempo prosegue a ritmi serrati la preparazione in vista dell’esordio in Coppa Italia di domenica 1° settembre col Calvenzano. «Tutto procede bene, anche se con qualche intoppo – racconta – . Con la Castellana è stata una bella sgambata che ci ha permesso di capire meglio i meccanismi e conoscere i nuovi. In programma abbiamo due amichevoli: giovedì con lo Sporting, mentre sabato affronteremo il Casaloldo». «In Coppa sarà un terno al lotto – conclude il numero uno biancorosso – ma l’obiettivo rimane passare il turno. In campionato invece vogliamo ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno e arrivare in zona play off. Per questa stagione, mi aspetto una Pavonese superiore a tutte, mentre poco dietro ci saranno Vobarno, Travagliato, Poggese e Marmirolo, che con Bravo ha fatto un bel colpo. Dal canto nostro dovremo stare con le con orecchie dritte».