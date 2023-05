Calcio – Atletico Castiglione in Seconda, “Silver Fox” D’Amico ha colpito ancora: “Questa promozione ce la siamo sudata”

Castiglione Continua la festa in casa Atletico Castiglione per la promozione in Seconda Categoria. Per il bomber Salvatore D’Amico, autore del gol del pari nella finale play off con la Voltese, si tratta del secondo “salto” consecutivo dopo quello ottenuto un anno fa con il Casaloldo. «Quello è stato un cammino diverso – racconta l’esperto attaccante rossoblù – il campionato era più corto e io ho giocato solo 13-14 partite su 24 a causa di un infortunio serio che mi ha tenuto fuori tre mesi. Mi ricordo che c’erano un paio di squadre nel girone cremonese che avrebbero potuto metterci in difficoltà, ma alla fine così non è stato. Quest’anno siamo partiti con l’obiettivo di vincere tutto, quindi è stata creata una squadra con un mix tra giocatori di esperienza e giovani. Sinceramente è stato difficile per me ambientarmi perché, per l’appunto, non conoscevo l’ambiente, la mentalità e i nuovi compagni; alla fine però i tanti sacrifici hanno portato al traguardo più importate».

«Non è stata una stagione semplice – continua “Silver Fox” – ci sono stati vari ostacoli: facevamo fatica ad organizzare gli allenamenti a causa della concomitanza con la prima squadra che milita in Eccellenza, ma la forte volontà del gruppo di raggiungere la promozione ha prevalso su tutto». Salvatore ha poi ripercorso con noi la sua lunga carriera: «Ho iniziato all’età di 12 anni con il Montichiari dove ho giocato per 4-5 stagioni; dopo ho disputato due campionati nella primavera del Brescia, ma a causa della mia “testa calda” non ho fatto il salto di qualità. Da lì è iniziato il mio girovagare per il territorio bresciano tra la Promozione con il Ciliverghe, passando per Carpenedolo, Avello, Solzano con cui ho vinto pallone e scarpa d’oro. Dopo di che sono stato costretto a fermarmi a causa del crociato rotto, nel periodo Covid, quindi sono passato al Casaldolo e poi a Castiglione». Salvatore ha le idee chiare sugli obiettivi futuri. «Vorrei fare ancora bene con questa maglia – dice – non ho ancora deciso cosa farò perché mi hanno contattato altre 3-4 società, ma prima voglio sentire quali sono le intenzioni dell’Atletico. Di sicuro voglio continuare a segnare e divertirmi, lottando sempre per titoli prestigiosi e per il bene della società».