L’arte dei giovani si mette in mostra

MANTOVA E’ incoraggiate sentire persone giovani, anzi giovanissime, affermare che Mantova sia in “rifioritura” – questa è l’espressione usata – e che dopo l’emergenza sanitaria in tanta gente e in diverse realtà si sia accesa una grande energia, voglia di fare cose nuove, di collaborare per arrivare anche a mostrare ciò che si è capaci di produrre o di esternare un talento personale. In effetti, negli ultimi tempi diverse sono state le manifestazioni cittadine rivolte proprio alla conoscenza e alla competenza delle giovani generazioni, da “MantovArt Youth Day” a “Musica sull’acqua”. Iniziative che hanno anche permesso di offrire spazi per dare respiro alle proposte di ragazzi e studenti. A questa categoria appartiene anche “Tra arte e idee”, ieri aperta al Creative Lab, struttura gestita da Pantacon. “Tutto nasce dalla richiesta di tre rappresentanti del liceo artistico “Giulio Romano”, – racconta il presidente di Pantacon Matteo Rebecchi – che ci hanno chiesto questo spazio per esporre lavori realizzati da classi di diversi indirizzi, partendo da varie ispirazioni. Abbiamo accettato immediatamente”. Le tre intraprendenti rappresentanti di istituto sono Alice Freddi, Martina Testi e Federica Melara, che hanno coinvolto tutte le classi della scuola – una quindicina – al fine di selezionare gli elaborati artistici realizzati durante l’anno scolastico 2022/23, in base a diversi temi. E hanno poi pensato alla necessità di trovare un luogo dove poterli condividere con il pubblico. In breve tempo hanno poi trovato la sinergia con Creative Lab. Più lunga, invece, la genesi del progetto, che è partito nei primi mesi dell’anno. E adesso vede l’esito finale nell’edificio di Lunetta, cornice adattissima al contenuto. Gli elaborati sono di classi che vanno dalla prime alle quinte, rappresentano forme espressive assai differenti e partono da molteplici spunti: ricreare serie tv televisive, i “Tarocchi”, poster per una gruppo musicale, il ritratto, il gioco, la possibilità di costruire uno stage per una band. Fantastico. Queste le classi che hanno preso parte al progetto: 2LA biennio; 2LD biennio; 2LB biennio; 4LD arti figurative; 5LD arti figurative; 1LB biennio; 1LD biennio; 3LA grafica; 4LA grafica; 5LC architettura; 5LC architettura; 5LE multimediale; 5 LF arti figurative; 5 LA grafica. La rassegna sarà visitabile nelle date di mercoledì 31 maggio e mercoledì 7 giugno, dalle 14.30 alle 19.30. Per informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo info@creativelabmantova.it o telefonare al 3480148166. L’esposizione è organizzata da Pantacon, con il sostegno del Comune di Mantova. L’evento è realizzato nell’ambito del progetto Lunetta Cultural Camp di Caravan Setup, vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab – 4 edizione promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della cultura.