Calcio – Mantova, caccia al ds: Piccoli ha scelto Christian Botturi

MANTOVA Ormai è il segreto di Pulcinella: il presidente del Mantova Filippo Piccoli ha individuato in Christian Botturi l’uomo della “ricostruzione biancorossa”, quello cui affidare la carica di direttore sportivo. Lunedì c’è stato un secondo incontro tra i due, ancora più trasparente del primo. Nel senso che Piccoli avrebbe offerto a Botturi un ruolo chiaro e definito nelle sue funzioni, con ampi margini d’intervento nell’area tecnica ma non solo. E, soprattutto, con garanzie di indipendenza a livello operativo. Insomma un’interpretazione del ruolo di ds nell’accezione più moderna del termine. I bene informati riferiscono che Botturi abbia apprezzato sia le parole che l’entusiasmo di Piccoli. A sua volta sempre più determinato a insistere su questo profilo.

Due ostacoli separano Botturi dal Mantova. Il primo verrà superato tra un paio di giorni, quando il dirigente bresciano si incontrerà con la Pro Sesto per definire la separazione. Il secondo potrebbe farlo vacillare, perchè riguarda le altre richieste ottenute dal “nostro”. Richieste allettanti (Pisa, Torres, Avellino), che Botturi si ripropone di valutare per bene prima di prendere una decisione. Quanto alla categoria, non avrà un peso determinante nella scelta. Contano il progetto, la sua durata e la possibilità di realizzarlo. E su questo fronte Piccoli sembra aver calato le carte giuste.