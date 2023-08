Calcio Coppa Italia Eccellenza – Castellana rimaneggiata contro il Vittuone

CASTEL GOFFREDO Una partita “per saggiare il nostro stato di forma e per provare qualche nuova soluzione”, come dice saggiamente il mister Giovanni Arioli, quella che attende oggi la Castellana, che in anticipo alle ore 16 affronterà al Comunale di via Svezia il Vittuone. Saranno quattro i potenziali titolari assenti per la truppa goffredese, che nelle ultime ore ha perso anche il talentuoso centrocampista centrale Menolli, vittima di una distorsione alla caviglia, che andrà valutata. Di sicuro l’ex Villafranca non sarà della partita, come pure Dossena, Chiarini e David Thai Ba, in infermeria da qualche tempo.

«Dobbiamo giocare questa gara nell’ottica di una crescita complessiva – aggiunge Arioli -, perché dobbiamo ancora crescere un po’ per farci trovare pronti alla gara d’esordio del 10 settembre contro lo Scanzorosciate. Magari ci sarà l’opportunità per alcuni ragazzi di mettersi in evidenza. Quella di Menolli è una perdita importante in questo momento, ma forse è meglio che un intoppo sia successo ora, rispetto a quando entreremo nel vivo della stagione. Incontriamo una formazione di pari categoria, il Vittuone, e dunque riprenderemo confidenza con squadre del nostro livello. Una cartina di tornasole importante per capire lo stato di forma».