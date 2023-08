Cloro nell’acqua, segnalazioni a Bonizzo Controlli in corso da parte dell’Ats

BONIZZO (Borogocarbonara) Le segnalazioni che sono arrivate ieri alla Voce da parte di alcuni cittadini di Bonizzo, frazione di Borgocarbonara (ma anche dalla vicina Borgofranco) sono state abbastanza perentorie: l’acquedotto – dal tardo pomeriggio di giovedì – eroga acqua con un forte odore di cloro e quindi non utilizzabile per uso alimentare o comunque per uso umano. I primi problemi, come abbiamo accennato, sono sorti nel tardo pomeriggio di giovedì ma – a quanto pare – si sono protratti per tutta la giornata di ieri e sarebbero da ascrivere ad un’immissione di cloro nelle condutture per effettuare una disinfezione delle medesime.

I cittadini se la sono presa con l’ente gestore, Aimag, sia per la mancata comunicazione sia per la preoccupazione che i livelli del loro siano troppo elevati. In ogni caso già nella giornata di ieri i tecnici di Ats Val Padana hanno iniziato a effettuare una serie di controlli per verificare che non vi siano rischi per la popolazione. Da qualche rumors sembra che i valori, inizialmente rilevati molto alti, siano poi risultati nella norma, e facendo scorrere l’acqua dai rubinetti la situazione si sarebbe in parte risolta, tuttavia ulteriori rilevazioni potrebbero essere svolte in questi giorni.