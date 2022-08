Nuova gestione del nido “La Cicogna” per 236mila euro

CANNETO Il Comune guidato dal sindaco Nicolò Ficicchia ha affidato alla ditta Gulliver società cooperativa sociale con sede a Modena, l’appalto del servizio di gestione dell’asilo nido “La Cicogna” per gli anni educativi 2022/2023 e 2023/2024 con la possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. L’affidamento prevede una spesa complessiva di poco meno di 236mila euro. Il Comune dispone, infatti, di un asilo nido presso il quale non è più presente personale educativo comunale, a seguito della cessazione per pensionamento di tutte le educatrici. Le ragioni del ricorso da parte del comune all’affidamento esterno sono stae docute alla necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività, pubblicità e proporzionalità. Per la complessità del servizio, anche ai fini del mantenimento dell’alta qualità dello stesso, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno provvedere all’appalto dell’intera gestione. L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura del servizio di asilo nido, costituito da una sezione da 14 bambini, nella sua totalità gestionale ed organizzativa, con la sola eccezione della preparazione dei pasti e della gestione della raccolta delle iscrizioni e della riscossione delle rette di frequenza dalle famiglie.