Castellucchio: preso a sprangate, aggressione misteriosa

CASTELLUCCHIO Un’aggressione ancora misteriosa, avvenuta per di più attorno a mezzogiorno e non preceduta da particolari segnali “premonitori”. I carabinieri stanno indagando a 360 gradi in queste ore e stanno mantenendo un corretto riserbo sulla vicenda per non compromettere le indagini ma quanto successo ieri, poco dopo le 12, in via della Repubblica a Castellucchio preoccupa e non poco. Non tanto per le conseguenze patite dalla persona che è rimasta vittima del fatto – visto che il ricovero all’ospedale di Mantova avrebbe evidenziato lesioni di non grave entità – quanto per il fatto in sè, ovvero un’aggressione vera e propria a colpi di spranga nei confronti di un 33enne straniero. Stando a quel poco che trapela l’uomo non sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone ma da una sola e comunque le indagini sono in corso per chiarire se, eventualmente, non si sia trattato di un litigio rapidamente degenerato in cui uno dei due contendenti ha avuto la peggio perchè colpito con un oggetto contudente.