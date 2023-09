Calcio Coppa Lombardia Seconda Categoria – L’Atletico fa bottino in casa La Cantera

RODIGO L’Atletico Castiglione ha bagnato con una vittoria l’esordio ufficiale in Seconda Categoria, battendo di misura La Cantera, a domicilio, nel primo match del triangolare di Coppa Lombardia. Dopo venti minuti di studio, la partita è entrata nel vivo e Rastelli, a metà del primo tempo, ha portato in vantaggio gli aloisiani, che hanno poi controllato bene la reazione dei locali e sono andati quindi al riposo avanti 0-1. La Cantera ha provato il forcing in avvio di ripresa, ma non è riuscita a trovare il guizzo vincente. L’Atletico, per contro, ha ribattuto colpo sui colpo e al 75’ è andato di nuovo in rete con Perani. Cinque minuti dopo, Cornacchione ha dimezzato lo svantaggio, ma La Cantera non è riuscita a completare la rimonta. E’ finita 1-2.

Domenica prossima inizia il campionato (l’Atletico ospita il Soave, La Cantera riceve la Voltesi) per cui la Coppa tornerà mercoledì 13 con la sfida tra il Soave e i blaugrana.