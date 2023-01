Basket Serie A2 maschile – Staff, un altro rovinoso capitombolo: Cividale vince 79-64

CIVIDALE DEL FRIULI (Ud) Comincia male il 2023 della Staff, battuta 79-64 a Cividale, dopo un match sostanzialmente sempre in mano ai friulani padroni di casa. L’allenatore della Staff Nicolas Zanco commenta cosiì il ko di Cividale: «Sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà con la dinamicità dei loro lunghi. Questo aspetto è emerso già all’inizio dove abbiamo concesso subito a Dell’Agnello di entrare in partita con dei canestri troppo facili. Poi abbiamo aggiustato un po’ le cose arrivando fino al -2, ma non abbiamo mai avuto davvero la forza e la mentalità per completare la rimonta. Non è stata una prova sufficiente in difesa e in attacco non siamo stati abbastanza pazienti in determinate situazioni. Non era la partita che avevamo in mente, né a livello di risultato né come prestazione tattica. L’unico modo per affrontare questo momento è rimboccarsi le maniche e tornare subito al lavoro. Nel secondo tempo ho provato a dare un segnale a determinati giocatori, abbiamo bisogno che loro credano in questa società e in questo progetto».

CIVIDALE FRIULI-STAFF MANTOVA 79-64 (26-14, 20-17, 15-16, 18-17)

UEB GESTECO CIVIDALE Clarke 18 (1/2, 5/7), Dell’Agnello 16 (8/11, 0/1), Rota 10 (2/5, 0/1), Pepper 8 (4/8, 0/5), Mouaha 8 (2/5, 1/2), Battistini 8 (1/4, 2/5), Miani 7 (3/5, 0/0), Cassese 4 (2/2, 0/1), Micalich ne, Balde ne, Cuccu ne, Barel ne. Coach: Pillastrini.

STAFF MANTOVA Veronesi 18 (1/3, 5/6), Calzavara 12 (4/4, 0/2), Miles 8 (2/3, 1/4), Iannuzzi 6 (3/6, 0/0), Janelidze 6 (3/4, 0/1), Cortese 4 (2/3, 0/6), Palermo 4 (2/2, 0/3), Ross 4 (2/3, 0/4), Criconia 2 (0/0, 0/2), Lo ne. Coach: Zanco.

ARBITRI Cheriscla, Almerigogna e Maschietto.

NOTE Cividale: tiri liberi: 9/14, rimbalzi: 31 10 + 21 (Dell’Agnello 10), assist: 20 (Rota 9). Mantova: tiri liberi: 8/10, rimbalzi: 25 6 + 19 (Iannuzzi 6), assist: 14 (Cortese 4).