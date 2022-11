Da Regione Lombardia in arrivo oltre 2,5 milioni a fondo perduto per imprese artigiane

MILANO – Crescono le risorse del bando ‘Qualità artigiana’ di Regione Lombardia. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, sono stati stanziati ulteriori 685.340 euro, che portano la dotazione finanziaria totale della misura a 2.550.000 €.

Una cifra che riesce a soddisfare tutte le imprese artigiane, operanti nei settori artistico, manifatturiero e della trasformazione alimentare con sede legale e/o operativa in Lombardia, che hanno presentato progetti di qualità.

GUIDESI: È IL RICONOSCIMENTO AL SAPER FARE LOMBARDO: “È il riconoscimento di Regione Lombardia al saper fare – ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi -. Non solo un importante contributo economico, ma anche un sentito grazie per queste imprese che continuano a innovarsi guardando al futuro. Un nuovo strumento di sostegno alla loro competitività, sviluppato in collaborazione con Unioncamere Lombardia, a cui estendo il grazie di Regione Lombardia”.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE – Le imprese beneficeranno di un contributo a fondo perduto concesso nel limite massimo di 10.000 euro, a fronte della presentazione di un progetto di investimento. Con l’aggiudicazione del bando, oltre al contributo economico, ai soggetti verrà assegnato il riconoscimento ‘Qualità artigiana’.

Il bando Qualità artigiana è nato con lo scopo di promuovere il mantenimento e il rafforzamento della cultura e dell’identità artigiana, la conoscenza dei prodotti artigiani, la conservazione dei beni mobili e immobili destinati all’attività artigiana, sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità e incentivare la trasmissione dell’attività di impresa artigiana tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l’inserimento lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro.