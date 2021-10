Calcio Prima Cat. – Modena, portiere da record. “Il segreto di questo Gonzaga? Un gruppo solido e coeso”

GONZAGA C’erano una volta Buffon, Sebastiano Rossi, Pinato, Da Pozzo, Pelizzoli: in ordine sparso abbiamo elencato alcuni dei portieri recordman di imbattibilità della serie A, che hanno registrato dei primati assoluti di grande valore, che si spingono addirittura oltre i 900’.

In Prima Categoria, in piccolo, ha provato ad imitarli Pietro Modena, rimasto imbattuto per quattro gare e un terzo: il portierone del Gonzaga si è fermato a 402’ senza subire gol, dalla prima giornata sino al 42’ della quinta, quando è stato battuto (beffa del destino) da un rigore dell’ex compagno di squadra Kamal Boukaroua, oggi alla Serenissima.

«Purtroppo domenica è finito il mio record – dice Modena – avrei voluto che proseguisse ancora per qualche gara, perché avrebbe significato ottenere risultati positivi per la squadra. Ma è accaduto in un match difficile contro una squadra di grande spessore come la Serenissima. Ci può anche stare. Ora rimbocchiamoci le maniche per riprendere la marcia, anche se contro la capolista Marmirolo sarà davvero dura». Un Gonzaga davvero sorprendente, quello di Davide Marmiroli, che sta tenendo duro nelle posizioni nobili della classifica nonostante numerose defezioni di giocatori importanti: «Speriamo che la sfortuna cambi obiettivo – prosegue il portiere degli aquilotti -. Abbiamo perso titolari come Buzzi, Eddaoudi e Bonfietti. Tuttavia abbiamo sopperito alle varie assenze perchè siamo un grande gruppo, e remiamo tutti dalla stessa parte. E’ questa la nostra qualità principale». E una squadra unita aiuta anche un portiere a raggiungere i record, verrebbe da dire. «Nonostante avessimo come aspettativa una salvezza tranquilla, siamo partiti decisamente meglio del previsto – aggiunge -. L’importante, adesso è ritrovare i giocatori importanti che ci mancano, per mettere assieme più punti possibili».

Torniamo alla sfida di domenica prossima: per gli aquilotti banco di prova davvero difficile, contro la corazzata Marmirolo, che ha concesso soltanto un pareggio sino ad ora, proprio nell’ultimo turno contro il Porto.

«Ci troveremo di fronte una big, questo lo sappiamo molto bene – conclude Modena -, dobbiamo interpretare la partita nel modo migliore, magari anche con “l’elmetto” come si suol dire, visto che il Rullo ha delle individualità anche di categoria superiore. La partita pareggiata dal Porto ci ha dato speranza, perché ha dimostrato che non sono imbattibili. Noi ce la metteremo tutta per provare ad ottenere un risultato positivo».