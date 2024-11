Calcio dilettanti – Castiglione all’assalto del Castegnato. Governolese-Asola derby tra deluse

Mantova Tornano in campo i dilettanti mantovani: in Eccellenza il Castiglione di mister Volpi è atteso da una sfida insidiosa sul campo dell’Atletico Castegnato, fanalino di coda. La squadra arriva galvanizzata dalla vittoria in rimonta contro il Valcalepio, ma il vicepresidente Giancarlo Perani invita alla prudenza: «La differente posizione in classifica non deve farci credere che sarà una passeggiata. Dobbiamo affrontare la gara con il miglior atteggiamento e la giusta mentalità per evitare sorprese». Russo e Tassi partiranno dalla panchina, ancora out Tonani. La Castellana di Giovanni Arioli, invece, ospita la capolista Rovato Vertovese. L’uomo mercato Gianluca Manini sintetizza l’importanza dell’incontro: «Queste sono partite da giocare, senza pensare ad altro». Da valutare ci sono Ruffini e Azzini, mentre saranno assenti Boniotti e Ndoci. Nel girone D di Promozione, spicca il derby tra la Governolese di Giuseppe Bizzoccoli e l’Asola di Mauro Franzini, attualmente avanti di tre punti. Il direttore sportivo dei Pirati, Giuseppe Franchini, si sofferma sull’importanza della gara: «Dopo quello perso domenica scorsa in casa del San Lazzaro, un altro derby. Entrambi cerchiamo rivalsa. Vincere sarebbe fondamentale per allontanarci dalla zona calda». Tra i rossoblù fuori Benincà. Dal lato biancorosso, il presidente Massimo Tozzo punta al riscatto immediato: «Bisogna rimediare subito dopo il ko di mercoledì con la Poggese». Sicura l’assenza di Burato. Il San Lazzaro di Makris Petrozzi è atteso dalla difficile trasferta sul campo della Pavonese, leader del girone. Il direttore sportivo Michele Jacopetti riconosce il valore dell’avversario: «Affrontiamo una squadra forte, come dimostra il primato, ma ci mettiamo sempre il massimo impegno». Saranno assenti Cavalli e Negrini, con Ljtifiu in dubbio. La Poggese di Marco Goldoni affronta lo Sported Maris a Cremona. Il mister invita a guardare avanti: «Il derby con l’Asola è ormai passato. Pensiamo a una squadra tosta, che concede poco e subisce ancor meno. Dobbiamo essere concreti anche in trasferta, pur rimaneggiati». Fuori Addae, Akinbinu e Pini, mentre Martina è in dubbio. Torna a disposizione Vincenzi. Infine, l’Union Team Marmirolo inaugura l’era Luca Righetti con una trasferta impegnativa contro il Vobarno, distante appena un punto in classifica. Il direttore sportivo Alessandro Capelli descrive il clima della vigilia: «Ci aspetta una gara dura. È il debutto del nuovo mister, in una partita che somiglia quasi a uno scontro diretto». Per il Marmirolo saranno assenti Bagato, Caffarella e Cinti.